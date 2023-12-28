Genç kurye kaza kurbanı oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Karaköprü mevkinde 26 Aralık günü meydana gelen trafik kazasında, özel bir kurye firmasında çalıştığı öğrenilen Mehmet Nazif Yektir, sipariş götürdüğü sırada aynı istikamette seyir halinde olan bir TIR ile kazaya karıştı. Kazaya tanık olanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tektir, iki gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybettİ.

DUR LEVHASINA UYMADI

Konu ile ilgili Kocaeli Gündem'e ulaşan Tektir'in arkadaşları, TIR'ın ana yola çıktığı talihi yolda "DUR" levhası olmasına rağmen durmadığını iddia etti. Kaza sonrası gözaltına alınan TIR sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.