Genç kurye kazada hayatını kaybetti

Kaza, Kızılpınar'da meydana geldi. Sipariş tesliminden döndüğü öğrenilen Aykut Safa Özşahin yönetimindeki 59 AKL 787 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan 59 AKF 453 plakalı otobüs çarpıştı.
Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, evli olduğu öğrenilen Özşahin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Özşahin'in cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı haber alan motokuryeler hastaneye akın etti.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.