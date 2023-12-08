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Giriş Tarihi: 8.12.2023 11:50 Son Güncelleme: 8.12.2023 12:55

Genç kurye kurtarılamadı

Kocaeli Körfez İlçesinde geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralan motosikletli kurye, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Genç kurye kurtarılamadı

Kocaeli'nin Körfez İlçesi Ağadere Caddesi üzerinde 06 Aralık Çarşamba günü meydana gelen trafik kazasında, hususi bir araç ile çarpışan motosikletli kurye, kaza sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahales sonrasında genç kuryeyi hastaneye kaldırdı. 18 yaşında olduğu öğrenilen Mustafa Koç, gece geç saatlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HEREKE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürürken, henüz 18 yaşında hayatını kaybeden Körfez Hereke Kışladüzü Mahallesi sakinlerinden Abdullah Koç'un oğlu Mustafa Koç'un cenazesi, tamamlanan adli işlemler sonrası aile yakınlarına teslim edildi. Gencin cenazesinin Radar Camiinde kılınacak öğle namazı sonrası Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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Genç kurye kurtarılamadı
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