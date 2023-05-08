Haberler Yaşam Haberleri Genç motosiklet sürücüsünün son paylaşımı kaskı oldu
Giriş Tarihi: 8.5.2023 10:46 Son Güncelleme: 8.5.2023 11:10

Genç motosiklet sürücüsünün son paylaşımı kaskı oldu

İzmir’de işçi servis otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü 23 yaşındaki Çağan Hür kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin kazadan sosyal medya hesabından motosiklet kaskının fotoğrafı ile birlikte kahve içerken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Genç motosiklet sürücüsünün son paylaşımı kaskı oldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Caddesi İŞKUR binası önünde saat gece 01.00 sıralarında Çiğli'den Karşıyaka yönüne seyir halinde olan M.K. yönetimindeki işçi servis otobüsü, karşı yönden gelen ve dönüş yapmak isteyen Çağan Hür idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, devrilen motosikletten savrulan sürücüsü metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekibi yol güvenliğini sağlarken, sağlık görevlileri ise Çağan Hür'e müdahalede bulundu.

Ağır yaralanan Çağan Hür, ambulansla İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hür, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası Hür'ün motosikleti çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. İşçi servis otobüsünün sürücüsü M.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Talihsiz gencin kazadan sosyal medya hesabından motosiklet kaskının fotoğrafı ile birlikte kahve içerken çekilmiş bir fotoğrafını hikayeden paylaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı
SON DAKİKA | Erzurum'da miting provokasyonu! Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Provokatör İmamoğlu'dur
Son dakika: İstanbul'da yüzyılın mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Bay Bay Kemal'in kabusunu bitirmeyeceğiz
Gerçek dip dalganın fotoğrafı
Twitter'dan yeni siyasi operasyon: İstanbul'daki tarihi mitinge skandal sansür! #TürkiyeSanaEmanet etiketine engelleme
Hiç şüphesiz hüsrana uğrayacaklar
Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: CHP Atatük’ün partisinden çıktı Kandil’e teslim oldu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: İstanbul Boğazı'na 3. tünel müjdesi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Keçiören Belediye Başkanı, Yavaş'a tepki gösterdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç motosiklet sürücüsünün son paylaşımı kaskı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA