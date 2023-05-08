Genç motosiklet sürücüsünün son paylaşımı kaskı oldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Caddesi İŞKUR binası önünde saat gece 01.00 sıralarında Çiğli'den Karşıyaka yönüne seyir halinde olan M.K. yönetimindeki işçi servis otobüsü, karşı yönden gelen ve dönüş yapmak isteyen Çağan Hür idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, devrilen motosikletten savrulan sürücüsü metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekibi yol güvenliğini sağlarken, sağlık görevlileri ise Çağan Hür'e müdahalede bulundu.

Ağır yaralanan Çağan Hür, ambulansla İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hür, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası Hür'ün motosikleti çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. İşçi servis otobüsünün sürücüsü M.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Talihsiz gencin kazadan sosyal medya hesabından motosiklet kaskının fotoğrafı ile birlikte kahve içerken çekilmiş bir fotoğrafını hikayeden paylaştı.