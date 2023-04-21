Genç motosikletçi hayatını kaybetti

Antalya'da akşam 21.30 sıralarında Aksu ilçesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde Esat Akar yönetimindeki motosiklet, aynı istikamette giden ve sürücü ismi öğrenilemeyen ciple çarpıştı. Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Esat Akar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan cip sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MOTOSİKLETÇİLERİ YASA BOĞDU

Kazanın ardından hayatını kaybeden Esat Akar'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından Esat Akar'ın cenazesini, ağabeyi Harun Akar ve motosikletçi arkadaşları tarafından alındı. Akar'ın cenazesi yakınları ve motosikletçi arkadaşlarının gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Beyaz eşya işi yapan ve profesyonel motosikletçi olan Akar'ın ölümü kentteki motosikletçileri yasa boğdu.