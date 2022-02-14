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Giriş Tarihi: 14.2.2022 20:56 Son Güncelleme: 14.2.2022 21:13

Genç mucitler 'Deneyap' sınavında hünerlerini sergiledi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Genç mucitler ’Deneyap’ sınavında hünerlerini sergiledi

Türkiye genelinde 27 ilde eş zamanlı gerçekleşen Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin üçüncü faz öğrenci seçme süreci uygulama sınavlarına Beyoğlu’ndan çok sayıda öğrenci katıldı.

Beyoğlu Belediyesi Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen sınavda küçük mucitler hünerlerini sergiledi. Gençlerin, teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin üçüncü faz öğrenci seçme süreci uygulama sınavları hafta sonu 27 il ve 38 merkezde gerçekleştirildi. Türkiye geneli 15 bin 954 adayın katıldığı Deneyap sınavlarına Beyoğlu'ndan da çok sayıda öğrenci katıldı. Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezinde gerçekleşen sınava, Beyoğlu'ndan ve çevre ilçelerden Bin 42 öğrenci girdi. Sınava Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan Bilim Beyoğlu'nda hazırlanan küçük mucitler büyük heyecan yaşadı.

BAKAN YARDIMCISI FATİH KACIR ÖĞRENCİLERİ ZİYARET EDEREK BAŞARILAR DİLEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezini ziyaret ederek sınava katılan öğrencilere başarılar dilediler. Uygulamalı yenilenebilir enerji temalı teknoloji sınavında başarılı olan adaylar Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitimlerine başlayacaklar.

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Genç mucitler 'Deneyap' sınavında hünerlerini sergiledi
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