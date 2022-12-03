Genç mucitler Elon Musk’a rakip oldular

Başta Uçak ve Uzay Mühendisliği olmak üzere değişik mühendislik alanlarında okuyan 40 kişilik öğrenci grubu, 'Spectraloop' ismini verdikleri hızlı ulaşım aracı tasarladılar. TEKNOFEST Karadeniz'de bu yıl ilk kez düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü'nü kazandılar. Prototipini hazırladıkları araç, 5. Nesil ulaşım aracı olarak adlandırılıyor.
Ekipte bulunan Samsun Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümü 3. Sınıf öğrencisi İsmet Uzun, aracın elektrik enerjisiyle çalışacak, çevreci bir ulaşım aracı olduğunu belirterek, "Hyperlooop kısaca özetlemek gerekirse ulaşımın 5. nesil hali demektir. Vakumlanmış bir boru kullanılarak hava sürtünmesi ortadan kaldırılıyor. Ray üzerinde levitasyon yapılarak da sürtünme kuvveti yok edilmiş oluyor. Bu sayede harcanan güçten kayıp yaşanmadan çok yüksek hızlara kolay ve güvenli bir şekilde çıkılıyor.
Türkiye'de ve Avrupa'da ilk defa Gebze'de 208 metrelik vakumlu tüp içerisinde gerçekleştirildi. Samsun olarak ev sahipliğini yaptığımız Teknofest 2022'de bu kategoride Samsun'dan katılıp şehrimizi temsil eden takım olmanın gururunu yaşadık." dedi. Takım olarak Teknofest 2023'te ise Dikey İnişli Roket yarışmasına katılmayı planladıklarını söyledi.
PROJENİN DANIŞMANLIĞINI YAPAN SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Bahattin Kanber, sistemin havadan giden bir hızlı tren gibi düşünülmesi gerektiğini ancak bu trenin vakumlanmış bir borudan geçtiğini söyledi. Kanber, "Karbon salınımı olmayacak. Çevreci bir ulaşım aracı olacak. Bu ulaşım aracının hızı saate bin 200 kilometreye kadar ulaşabilecek. Bir nevi yer uçağı.
Elektrik enerjisi ile çalışacak ve kendi enerjisini kendi üretecek. Her birinde yaklaşık 40 kişinin olacağı vagonlar olacak. Bu proje dünyada Elon Musk'ın da dev bir bütçe ile çalıştığı bir projedir. Bu proje hayata geçtiğinde Ankara ile İstanbul arası yarım saat olacak. Ekibimiz 2 yıldır bu proje üzerinde çalışıyor" dedi.