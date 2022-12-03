Genç mucitler Elon Musk’a rakip oldular

Elektrik enerjisi ile çalışacak ve kendi enerjisini kendi üretecek. Her birinde yaklaşık 40 kişinin olacağı vagonlar olacak. Bu proje dünyada Elon Musk'ın da dev bir bütçe ile çalıştığı bir projedir. Bu proje hayata geçtiğinde Ankara ile İstanbul arası yarım saat olacak. Ekibimiz 2 yıldır bu proje üzerinde çalışıyor" dedi.