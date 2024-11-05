Genç mühendis akıl almaz kazada hayatını kaybetti

İstanbul'da havacılık teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir şirkette sistem mühendisi olarak çalışan 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı korkunç bir kazanın kurbanı oldu.Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı (28), Pendik'teki Teknopark İstanbul kampüsünde bulunan DASAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketinde sistem mühendisi olarak çalışıyordu. Kurtköy'de ikamet eden Çamlı her gün yaptığı gibi elektrikli scooter ile dün sabah evden çıktı.Sabah saat 08.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunduğu sırada Hasan Furkan Çolak'ın kullandığı TIR kendisine çarptı.TIR'ın önünde 150 metre sürüklenen genç kadın hayatını kaybetti.Çamlı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, gözaltına alınan TIR şoförü Hasan Furkan Çolak, 'taksirle öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.Birçok başarılı projede yer alan elektrik ve elektronik mühendisi Çamlı, kendi kurduğu Ebabil Bilim ve Teknoloji Derneği'nin başkanlığını da yürütüyordu.Çamlı, 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Bir gün buraya en yakın arkadaşımla kendi şirketimizi kurduk diye tweet atacağım" diye yazmıştı.Çalıştığı şirketle birlikte geçen hafta SAHA EXPO Fuarı'na katılan Ecem Sultan Çamlı fotoğrafının altına, "Geleceğin savunma teknolojilerine imza atan bir ekibin parçası olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerine yer vermişti.Ecem Sultan Çamlı, 2010 yılında Balıkesir'de ilköğretim öğrencisiyken 6.'sı düzenlenen Uluslararası Bilişim Olimpiyatı'nda (E-BİKO) animasyon dalında hazırladığı 'Atom' konulu çalışmasıyla 2 bin 697 proje arasından dünya ikincisi oldu. Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü okurken ise Ebabil Drone Takımı Kaptanlığını yürüttü. Çamlı son olarak Balıkesir Ticaret Odası Kadın Girişimciler İl Kurulu Üyesiydi