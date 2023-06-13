Genç mühendis kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu İlçesi Kundu Mahallesi Yaşar Sabutay Bulvarı üzerinde gece 00.30 sıralarında Dindar Öztürk'ün kullandığı ticari araç ile Mustafa Er'in kullandığı otobüs ve Yaşar Aydın'ın kullandığı otomobil ile çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada Yaşar Aydın ağır yaralandı. Genç mühendis kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SERİK'İ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

İnşaat Mühendisi Yaşar Aydın'ın vefatı, Serik ilçesini yasa boğdu. Merkez Mahallesi eski muhtarı Mehmet Anıl'ın torunu, mali müşavir Mehmet Aydın'ın oğlu olan Yaşar Aydın yakınları, sevenlerini gözyaşları içinde Serik Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.