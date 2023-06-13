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Giriş Tarihi: 13.6.2023 11:00 Son Güncelleme: 13.6.2023 11:22

Genç mühendis kazada hayatını kaybetti

Antalya’nın Aksu ilçesi Kundu turizm merkezinde meydana gelen kazada inşaat mühendisi Yaşar Aydın (26) hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Genç mühendis kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu İlçesi Kundu Mahallesi Yaşar Sabutay Bulvarı üzerinde gece 00.30 sıralarında Dindar Öztürk'ün kullandığı ticari araç ile Mustafa Er'in kullandığı otobüs ve Yaşar Aydın'ın kullandığı otomobil ile çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada Yaşar Aydın ağır yaralandı. Genç mühendis kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SERİK'İ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

İnşaat Mühendisi Yaşar Aydın'ın vefatı, Serik ilçesini yasa boğdu. Merkez Mahallesi eski muhtarı Mehmet Anıl'ın torunu, mali müşavir Mehmet Aydın'ın oğlu olan Yaşar Aydın yakınları, sevenlerini gözyaşları içinde Serik Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

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Genç mühendis kazada hayatını kaybetti
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