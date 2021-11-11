Genç mühendis son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün Araklı ilçesi Karadere yolu Yiğitözü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (TİSKİ) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi olarak çalışan Gökhan Aliyazıcıoğlu (30), arazi ölçümü yapmak için Araklı'ya gitti. İlçede bekleyen eşi Şeyda Aliyazıcıoğlu'na evinin anahtarını vermek isteyen Ali Yazıcıoğlu, aracını yol kenarına çekerek yolun karşısına geçmek istedi. O esnada seyir halindeki bir minibüs yolun karşısına geçmekte olan Ali Yazıcıoğlu'na çarpması sonucu Yazıcıoğlu yola savruldu. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aliyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.