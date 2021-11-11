Genç mühendis son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün Araklı ilçesi Karadere yolu Yiğitözü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (TİSKİ) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi olarak çalışan Gökhan Aliyazıcıoğlu (30), arazi ölçümü yapmak için Araklı'ya gitti. İlçede bekleyen eşi Şeyda Aliyazıcıoğlu'na evinin anahtarını vermek isteyen Ali Yazıcıoğlu, aracını yol kenarına çekerek yolun karşısına geçmek istedi. O esnada seyir halindeki bir minibüs yolun karşısına geçmekte olan Ali Yazıcıoğlu'na çarpması sonucu Yazıcıoğlu yola savruldu. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aliyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
2 AY ÖNCE EVLENMİŞ
1.5 yıl önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nda (TİSKİ) çalışmaya başlayan genç mühendis Ali Yazıcıoğlu 2 ay önce evlendi. Kazada hayatını kaybeden Yazıcıoğlu için bugün Yomra ilçesinin İkisu mahallesinde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.Cenaze namazına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, eşi Şeyda, ailesi ve yakınlarının katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından genç mühendis aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye katılan TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yaptığı açıklamada,"Sözün bittiği yer. Gökhan yaklaşık 1.5 yıl önce aramıza katılmıştı. Bize katılmadan önce de çok başarılar elde etmiş. Bize katıldıktan sonra hem mesleki anlamda hem insani anlamda pırlanta gibi bir delikanlıydı. 1.5 yıl süre içerisinde kuruma çok önemli katkılar verdi. Kısa süre önce evlenmişti. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" dedi.