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Giriş Tarihi: 10.2.2022 11:21 Son Güncelleme: 10.2.2022 11:27

Genç mühendis, trafik kazasında hayatını kaybetti

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Genç mühendis, trafik kazasında hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Barbaros Mahallesi’nde MHP İl Başkan Yardımcısı Erdoğan Gökcan’ın oğlu Umut Can Gökcan geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bilgisayar Mühendisi olan Gökcan’ın yeni kurduğu şirketin mobilyalarını yerleştirip dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi.

Çanakkale MHP teşkilatını yasa boğan kaza Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilgisayar Mühendisi olan ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Teknopark yerleşkesinde yazılım şirketi bulunan Umut Can Gökcan, yeni kiraladığı ofisinin mobilyalarını yerleştirip akşam saatlerinde evine gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Atatürk Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen Gökcan, yağışında etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halinde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Gökcan yere savruldu.

KALBİ DURDU

Genç mühendise ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan bir doktor yaptı. Kalbi duran genç mühendisi hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Gökcan; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza haberini duyarak hastaneye koşan ve uzun bekleyişin sonunda ölüm haberini duyan Gökcan'ın yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Genç yaşta hayatını kaybeden Gökcan için dün Merkez Şehitler Camii'nde tören düzenlendi. Cenazeye MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, il yönetimi ve Gökcan ailesinin yakınları katıldı.

Acılı baba MHP İl Başkan Yardımcısı Erdoğan Gökcan'ın güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Geçtiğimiz yıl evlendiği belirtilen Umut Can Gökcan, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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Genç mühendis, trafik kazasında hayatını kaybetti
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