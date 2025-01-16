Genç muhtar feci iş kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kandıra İlçesi Pirceler Mahallesi Muhtarı olan Sert, yem karma makinesine sıkışması sonucu feci şekilde can verdi. Sert'in ölümü, ailesi, sevenleri ve tüm mahalle halkını yasa boğdu.

Kocaelispor'a olan tutkusu ve yardımsever kişiliğiyle tanınan Erol Sert, görev süresi boyunca mahalle halkının sevgisini ve saygısını kazanmıştı. Merhumun cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Pirceler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Törene, ailesi, mahalle sakinleri ve Kocaelispor camiasından birçok kişinin katılması bekleniyor.