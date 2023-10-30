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Giriş Tarihi: 30.10.2023 11:17 Son Güncelleme: 30.10.2023 11:43

Genç müteahhit öldüğü gün sevgilisine evlenme teklifinde bulunmuş

İzmir’de market arabalarının çarpışmasıyla başlayan kavgada öldürülen müteahhit Semih Kenan Köse'nin (30) sevgilisi Sibel Kabadayı'ya (27) olayın yaşandığı gün gittikleri tekne turunda evlenme teklif ettiği ortaya çıktı. Genç kadının, erkek arkadaşının evlenme teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Genç müteahhit öldüğü gün sevgilisine evlenme teklifinde bulunmuş

Olay, 16 Ekim Salı akşamı saat 19.30 sıralarında Ahmet Besim Uysal Caddesi Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Urla'da emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan kick boksçu Sercan Bavkır, alışveriş yaptığı sırada yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse ile tartışma yaşadı.

İkili arasında tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. İddiaya göre; kavgaya Sercan Bavkır'ın yanındaki 2 kardeşi de karıştı. Sercan Bavkır, yanındaki bıçakla Köse'yi ve yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'yı göğsünden yaraladı.

Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse hayatını kaybetti, Kabadayı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır ve Taylan Bavkır, polis ekiplerine teslim oldu. Polisteki işlemlerin ardından 3 kardeş, tutuklandı.

CİNAYET SANİYE SANİYE KAMERADA

Cinayet anı saniye saniye marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde; metal çubukların kullandığı, yumrukların havada uçuştuğu kavgada Semih Kenan Köse'nin kanlar içinde kalması ve market çalışanlarının tarafları ayırmaya çalışması yer alıyor.

Görüntülerde ayrıca Sibel Kabadayı'nın yaralanan sevgilisi Köse'yi yerde kucağına alarak, sağlık ekiplerinin gelmesini beklediği görüldü.

Öte yandan Semih Kenan Köse'nin, sevgilisi Sibel Kabadayı'ya olayın yaşandığı gün gittikleri tekne turunda evlenme teklif ettiği ortaya çıktı. Karadayı'nın ise Köse'nin teklifini kabul ettiği öğrenildi.

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Genç müteahhit öldüğü gün sevgilisine evlenme teklifinde bulunmuş
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