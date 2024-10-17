Genç nüfusta HIV enfeksiyonu artıyor

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) HIV Çalışma Grubu'ndan Uzm. Dr. Okan Derin'in gerçekleştirdiği ve uluslararası tıp dergisi Medicina'da yayınlanan araştırmaya göre, HIV enfeksiyonu Türkiye'de, özellikle genç nüfus ve kadınlar arasında artışta. HIV konusunda yeni ortaya çıkan vakalarda küresel ölçekte bir azalma olmasına rağmen Türkiye'nin de içinde olduğu Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Amerika bölgelerinde yeni vakalarda tam tersine bir artış gözlendiğine işaret eden Dr. Derin, yaptığı çalışmaya göre ülkede özellikle 15-24 yaş arası gençler ile 40 yaş üzeri kadınlardaki artışın daha yüksek olduğunu söyledi.Dr. Derin, yapılan çalışmalara göre sosyal medya üzerinden sağlanan buluşmalarla para karşılığı ilişki yaşayan kişilerin de düzenli sağlık taramalarından geçmediği için HIV açısından yüksek risk grubunda olduğunu vurguladı. Türkiye'de, özellikle genç nüfustaki HIV artış hızının endişe verici olduğunu kaydeden Dr. Okan Derin, "Dünya Sağlık Örgütü 2010 yılından itibaren HIV insidansında yani HIV'de ortaya çıkacak yeni vakaların sayısında dünya genelinde bir azalmayı gösterdi. Bu azalma yüzde 39 civarındaydı. Ancak Güney Amerika, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa bölgelerinde tam tersine bir artış vardı. Ben, Türkiye'deki durumu değerlendirmek üzere Küresel Hastalık Yükü çalışmasının kamuya da açık olan verilerini aldım ve birtakım ileri epidemiyolojik analiz yöntemleriyle inceledim. Aslında klinik olarak HIV takip eden hekimlerin de gözlemlediği bir gerçek var. Bu da HIV'le enfekte olan kişilerin yaş ortalamasının düşmesi veya kadınlardaki artış. Bu çalışmayla, bu klinik gözlemimizi bilimsel olarak da kanıtlamış olduk. Yani yeni vakalardaki artışın, bu yaş grubunda daha belirgin olduğunu ortaya koyduk. Çalışmamıza göre 15 ila 24 yaş arası gençlerde artış daha fazla. Aynı zamanda cinsiyete göre değerlendirdiğimizde de kadınlardaki artışın daha fazla olduğunu gördük" dedi. DHA