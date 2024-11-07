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Giriş Tarihi: 7.11.2024 15:21 Son Güncelleme: 7.11.2024 19:43

Genç nüfusun azalmasında doğum izni ve kreş eksikliği etkili

Türkiye’de genç nüfus oranının düşüşe geçmesi, çalışan ebeveynlerin doğum izni ve çocuk bakım imkanlarına yönelik beklentilerini gündeme taşıdı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Genç nüfusun azalmasında doğum izni ve kreş eksikliği etkili

Sosyolog Ahmet Çayır, özellikle kadın çalışanların doğum sonrası yetersiz izin süreleri nedeniyle iş ve aile yaşamını dengelemekte zorlandığını vurguladı. Çayır, "Kadınlara en az bir yıl ücretli doğum izni sağlanmalı, bu süre maaşın yüzde 50'si kesilerek bir yıl daha uzatılabilmeli. Aynı şekilde babalara da en az bir ay babalık izni tanınmalı," dedi. Çalışan ebeveynler için kreş ve anaokulu imkanlarının artırılmasının da önemine dikkat çeken Çayır, "Bu tür hizmetlerin kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılması, ebeveynlerin hem çocuklarını güvenli bir ortamda bırakmasını hem de işlerine odaklanmasını kolaylaştırır," ifadelerini kullandı. Genç nüfus oranının korunması için bu düzenlemelerin kritik olduğunu belirten Çayır, ailelere yönelik bu tür desteklerin sosyal refahı artıracağını ve çocuk sahibi olmayı teşvik edeceğini kaydetti.

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Genç nüfusun azalmasında doğum izni ve kreş eksikliği etkili
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