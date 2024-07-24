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Giriş Tarihi: 24.7.2024 15:19 Son Güncelleme: 24.7.2024 16:11

Genç öğretmen gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Gaziantep'te bir öğretmen evinde gazdan zehirlenerek öldü. Derse gelmeyince eve gelen arkadaşları tarafından ölü olarak bulunan öğretmenin ölüm nedeni araştırılıyor.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Genç öğretmen gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Oğuzeli ilçesindeki Piri Reis Ortaokulunda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan M. F. A. derse gelmeyince okul idaresi telefonla aradı. Genç öğretmenin telefonlara cevap vermemesi üzerine arkadaşları Oğuzlar Mahallesi 13 Nolu sokaktaki evine giderek kontrol etmek istedi.

Zile cevap veren olmayınca öğretmenler durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Eve gelen ekipler çilingir marifetiyle kapıyı açıp içeri girince ağır bir gaz kokusuyla karşılaştı. Genç öğretmenin cansız olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Genç öğretmen gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
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