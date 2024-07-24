Genç öğretmen gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Oğuzeli ilçesindeki Piri Reis Ortaokulunda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan M. F. A. derse gelmeyince okul idaresi telefonla aradı. Genç öğretmenin telefonlara cevap vermemesi üzerine arkadaşları Oğuzlar Mahallesi 13 Nolu sokaktaki evine giderek kontrol etmek istedi.
Zile cevap veren olmayınca öğretmenler durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Eve gelen ekipler çilingir marifetiyle kapıyı açıp içeri girince ağır bir gaz kokusuyla karşılaştı. Genç öğretmenin cansız olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.