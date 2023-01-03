Genç öğretmen hayatını kaybetti

Denizli'de sağlık sorunları olduğu iddia edilen, 35 yaşındaki Özge Duru Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki ikamet ettiği evinden ölü olarak bulundu. Alınan bilgilere göre, derse gelmeyen genç öğretmen, meslektaşlarının evine gitmesi ile acı gerçek ortaya çıktı.

Özge Duru'nun tek başına kaldığı eve giden arkadaşları, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Servisten yardım istedi. 112 sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu vefat ettiği öğrenilen Özge Duru'nun kesin ölüm sebebi ise otopsi sonucu belli olacak.