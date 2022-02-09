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Giriş Tarihi: 9.2.2022 11:03 Son Güncelleme: 9.2.2022 11:08

Genç öğretmen kansere yenik düştü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Genç öğretmen kansere yenik düştü

Burdur’un Bucak ilçesinde Türkçe öğretmeni Havva Çin (32) 2 yıldır mücadele ettiği ilik kanserine yenik düştü.

Burdur'un Bucak ilçesinde görev yapan Türkçe öğretmeni 32 yaşındaki Havva Çin, 2 yıldır mücadele ettiği ilik kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Genç öğretmenlerinin kaybı, öğrencilerini üzdü.

Bucak Hüseyin Türker Ortaokulu'nda 7 yıldır Türkçe öğretmeni olarak gören yapan Havva Çin'e iki yıl önce ilik kanserine yakalandı. İki çocuk annesi genç öğretmen, 2 yıldır mücadele ettiği kansere dün yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Havva Çin öğretmenin ölümü ailesi, sevenleri ve öğrencilerini yasa boğdu. Hastalıkla mücadele eden Havva öğretmen geçtiğimiz yıl, okul bahçesinde küçük bir sera yaparak burada ürün yetiştirip ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak Bucaklıların günülerlinde taht kurmuştu. 2 çocuk annesi Havva öğretmenin cenazesi Bucak Hacı Sarılar mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Genç öğretmen kansere yenik düştü
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