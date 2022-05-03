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Giriş Tarihi: 3.5.2022 09:40 Son Güncelleme: 3.5.2022 09:58

Genç öğretmen kaza kurbanı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Genç öğretmen kaza kurbanı

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında Yurdusev İlköğretim Okulu öğretmeni Bayram Kaya (27) feci şekilde can verdi.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Motosikleti ile bayram ziyaretinden dönen Bayram Kaya, Ova Mahallesi Cayır Mevki'inde ismi belirlenemeyen bir kadın sürücünün kullandığı otomobil ile çarpıştı.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayram Kaya'nı hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan kadın sürücü ise jandarmaya giderek teslim oldu. Güvelik güçleri Bayram Kaya'nın kaskının olmadığını kazada bir ayağının kopma derecesine geldiğini bildirdi.

7 AY ÖNCE ÖĞRETMENLİĞE BAŞLAMIŞ

Kazada hayatını kaybeden Bayram Kaya'nın 7 ay önce kendi memleketi Kınık Mahallesi'nde Yurdusev İlköğretim Okulu'nda öğretmenliğe başladığı öğrenildi. Kaya'nın bir ağabeyinin de kendisi gibi öğretmen olduğu kaydedildi. Bayram Kaya ailesi ve sevenlerinin gözyaşları içinde Kınık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Genç öğretmen kaza kurbanı
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