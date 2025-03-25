Genç öğretmen sesini sosyal medyadan duyurmuştu: Takıntılı sevgili kıskıvrak yakalandı!





BÖYLE YARDIM İSTEMİŞTİ

Genç öğretmen Ayşe Sarıkaya videoda, "Belki bu size son videom mu bilmiyorum ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben yıllardan beri M.O. ile uğraşıyorum sadece. Hatam, onun erkek arkadaşım olması, sevgilim olması. Ayrıldıktan sonra bana etmediğini bırakmadı. Aileme, çevreme, etrafımdaki herkese ulaştı. Yüzlerce şikayetim var, dava dosyalarım var, bitmek bilmiyor. Gizlilik kararı aldım, elektronik kelepçe kararı aldım, uzaklaştırma kararı aldım. Hepsini ihlal etti, hiçbirini yapmadı. Kelepçeyi kırdı.