Genç öğretmen yatağında ölü bulundu

Hastanede tedavi olan Yazgan, daha sonra ikindi vakti evine geldi. Ailesiyle birlikte geç saatlere kadar sohbet eden Yazgan, daha sonra uyumak için odasına geçti. Yazgan'ı ailesi sabah, kahvaltı saatinde uyandırmak istedi.

Yatağında hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarın ardından adrese sağlık ekipleri genç öğretmeni hayatını kaybettiğini belirledi. Yazgan'ın ölümüyle ilgili polis, soruşturma başlatırken cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.