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Giriş Tarihi: 22.2.2022 11:56 Son Güncelleme: 22.2.2022 13:12

Genç öğretmen yatağında ölü bulundu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Genç öğretmen yatağında ölü bulundu

Antalya'da özel bir okulda öğretmenlik yapan Şeyda Yazgan(32), yatağında ölü bulundu. Genç öğretmenin cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Kepez İlçesi Habibler Mahallesi 5721 sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan Şeyda Yazgan, dün işten geldikten sonra rahatsızlanınca hastaneye gitti.

Hastanede tedavi olan Yazgan, daha sonra ikindi vakti evine geldi. Ailesiyle birlikte geç saatlere kadar sohbet eden Yazgan, daha sonra uyumak için odasına geçti. Yazgan'ı ailesi sabah, kahvaltı saatinde uyandırmak istedi.

Yatağında hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarın ardından adrese sağlık ekipleri genç öğretmeni hayatını kaybettiğini belirledi. Yazgan'ın ölümüyle ilgili polis, soruşturma başlatırken cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Genç öğretmen yatağında ölü bulundu
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