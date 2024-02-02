Genç öğretmenin acı sonu: Evinde cansız bedeni bulundu!

Acı olay Manisa Kula'da meydana geldi. Uzun yıllardır Kula 4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulu bünyesinde görev yapan Matematik Öğretmeni Mustafa Sever (44), dün akşam saat 21.00 sıralarında ikamet ettiği evinde kalp krizi geçirdi.

Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi ikametinde yapılan öğretmen Sever, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç öğretmen, burada doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamadı.

Sever'in vefatı, ilçe halkını ve eğitim camiasını yasa boğdu.