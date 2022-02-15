Genç oto galerici araç içerisinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Çavuşlu mahallesinde lüks bir otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz bir şekilde durduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada ise lüks otomobilin içinde cansız bedeni bulunan kişinin Of ilçesinde kuyumcu ve oto galericilik yapan Abdullah Sakal olduğu tespit edildi. Genç galericinin cansız bedeni otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ARKA CAMDA KURŞUN İZİ GÖRÜLDÜ

Abdullah Sakal'ın içinde bulunduğu otomobilin arka camında kurşun izi görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.