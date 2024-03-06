Genç oyuncu yaşama veda etti

Dizi oyuncusu Efe Deprem (42), önceki akşam saatlerinde motosikletin direksiyon hâkimiyetini kaybederek Çağlayan metrobüs durağı yakınlarındaki bariyerlere çarptı. Deprem, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Deprem'in cenazesi incelemeler için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. SABAH'a konuşan acılı ağabey Mete Deprem, "Barista eğitimi için kursa başlamıştı. Kazanın oradan döndüğü sırada olduğunu biliyoruz. Çok üzgünüz" dedi. Bir kızı olduğu öğrenilen oyuncu, Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye'de toprağa verildi.