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Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:00 Son Güncelleme: 28.11.2022 15:10

Genç polis kansere yenildi

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 26 yaşındaki Kadir Güven, bir süredir gördüğü kanser tedavisine yenik düştü. Gülhane Hastanesinde hayatını kaybeden Güven, memleketi Kars’ta toprağa verilecek.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Genç polis kansere yenildi

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru 26 yaşındaki Kadir Güven yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Güven'in vefatı ile ilgili açıklamada bulunan Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca "Özel Hareket Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Kadir Güven, Gülhane ve Araştırma Hastanesi Onkoloji servisinde görmüş olduğu kanser tedavisi sonucu vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" dedi.

2019 yılında mesleğe başlayan Güven'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

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Genç polis kansere yenildi
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