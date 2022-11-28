Genç polis kansere yenildi

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru 26 yaşındaki Kadir Güven yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Güven'in vefatı ile ilgili açıklamada bulunan Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca "Özel Hareket Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Kadir Güven, Gülhane ve Araştırma Hastanesi Onkoloji servisinde görmüş olduğu kanser tedavisi sonucu vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" dedi.

2019 yılında mesleğe başlayan Güven'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.