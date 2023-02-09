Genç rehberin acı sonu: Eğitim için Adıyaman’a gitmişti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem10 ilimizi vurdu. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki deprem hem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı etkiledi. Bu illerde birçok bina yıkıldı, çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı.

Turist Rehberleri Birliği'nin (TUREB) bölgelere rehber kazandırmak için yapılan uygulama eğitimleri kapsamında Adıyaman'a giden 43 kişilik rehber 10'u hayatını kaybetti, 19'u kurtarıldı. 14'ü hala aranıyor. Ekibinin içinde Cem Efe'de yer alıyordu. Marmaris'in Bayır Mahallesi yaşayanlarından Hilal ve Erkan Efe'nin oğlu Cem Efe, eğitim amacıyla gittiği Adıyaman'da kaldığı otelin enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Genç rehber, Marmaris Şehir Mezarlığına defnedildi.