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Giriş Tarihi: 3.4.2023 14:23 Son Güncelleme: 3.4.2023 14:47

Genç reklamcı yaşamını yitirdi! Başörtüsü baskı makinesine dolandı

Kocaeli Kartepe İlçesi Köseköy İstasyon Mahallesinde hizmet veren bir reklam firmasında çalışan genç kız, başörtüsünün baskı makinesine dolanması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Genç reklamcı yaşamını yitirdi! Başörtüsü baskı makinesine dolandı

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Köseköy İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir reklam firmasının baskı atölyesinde çalışan Eda Nur Celep (24), başörtüsünün baskı makinesine dolanması sonucu makineye sıkıştı. Çalışanların fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre soluksuz kalan Celep, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Celep, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İş yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken olayla soruşturma başlattı.

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Genç reklamcı yaşamını yitirdi! Başörtüsü baskı makinesine dolandı
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