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Giriş Tarihi: 25.12.2023

Genç ressam, organlarıyla 8 kişiye can oldu

Geçirdiği kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşen, ressam Erhan Pekuygun’un ailesi tarafından bağışlanan organları 8 kişiye can oldu. Ağabeyi, “Organları başka bedenlerde yaşasın, toprak olacağına can olsun istedik” diye konuştu

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Genç ressam, organlarıyla 8 kişiye can oldu
Alanya'da restoran işleten ve aynı zamanda ressam olan Erhan Pekuygun (20), 13 Aralık akşamı Oba Mahallesi'nde kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralandı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pekuygun'un beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi tüm organlarını bağışladı. Bu dakikadan itibaren ise zamana karşı yarış başladı. Erhan Pekuygun'un kalbi, iki böbreği, iki korneası, pankreas, akciğer ile karaciğeri olmak üzere 8 organı acil organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Koordinatörü Resul Erdoğan ve Fatma Temel, Pekuygun'un kalbinin acil bekleme sırasında bulunan ve son dönem kalp yetmezliği olan Kadir İrkin'e uyumlu olduğunu belirledi. İrkin acil olarak hastaneye çağrılırken, Alanya'ya giden ekip Erhan'ın kalbini Antalya'ya getirdi. Erhan'ın kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığında 3 saat süren operasyonla Kadir İrkin'e nakledildi.

BAŞKA BEDENLERDE YAŞASIN
Erhan Pekuygun'un Elektrik Mühendisi ağabeyi Hakan Pekuygun, kardeşinin beyin ölümü gerçekleşince, tüm aile toplanarak organlarını bağışlamaya karar verdiklerini belirterek, "Organları başka bedenlerde yaşasın, toprak olacağına can olsun istedik. Bu bilincin tüm topluma yerleşmesi gerekiyor" dedi.

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Genç ressam, organlarıyla 8 kişiye can oldu
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