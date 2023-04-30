Genç solisti öldürmüştü: O cani için istenen ceza belli oldu!

Olay, ocak ayında Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak'ta meydana geldi. Gece kulübünde solist olarak çalışan Nurcan İnan, evine gitmek için mekandan ayrıldı. Arkadaşı olduğu iddia edilen İzzet Akdeniz, İnan'ın yolunu evinin önünde kesti. Bir süre sokakta konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Nurcan İnan'ın kızı Yağmur (19) da seslerin ardından evden çıktı. Bu sırada Akdeniz, belinden çıkardığı tabanca ile İnan'a ateş etti. Başından vurulan İnan, kanlar içinde yere yığıldı. "Nurcan, öldüreceğim seni" diyerek bölgeden uzaklaşan Akdeniz'in 16 AV 585 plakalı otomobil ile kaçtığı belirlendi. O anlar kameraya yansırken, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın hayatını kaybetti.