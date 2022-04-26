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Giriş Tarihi: 26.4.2022 11:00 Son Güncelleme: 26.4.2022 11:24

Genç sporcu kaza kurbanı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Genç sporcu kaza kurbanı

İzmir'de meydana gelen kazada 19 yaşındaki Çağdaş Tutkaç’ın kullandığı motosiklet kamyon ile çarpıştı. Ağır yaralanan genç sporcu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki gün Tire ilçesi İbn-i Melek Mahallesi Gültekin Başargan Caddesi'nde üzerinde meydana geldi.

Çağlayan Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan A.G.'nin kullandığı hafriyat kamyonu, Çağdaş Tutkaç'ın (19) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışma sonucu hafriyat kamyonunun altında kalan Tutkaç ağır şekilde yaralandı. Motosiklette Tutkaç'ın arkasında oturan Serkan İşler ise hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Hastanede ilk tedavilerinin ardından durumu ağır olan Çağdaş Tutkaç, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Genç sporcu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Vücut geliştirme sporuyla uğraşan Tutkaç'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kamyon şoförü A.G. gözaltına alındı.

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Genç sporcu kaza kurbanı
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