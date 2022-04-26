Genç sporcu kaza kurbanı

Hastanede ilk tedavilerinin ardından durumu ağır olan Çağdaş Tutkaç, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Genç sporcu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.