Genç sporcu kaza kurbanı

Kaza, önceki gün Tire ilçesi İbn-i Melek Mahallesi Gültekin Başargan Caddesi'nde üzerinde meydana geldi.
Çağlayan Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan A.G.'nin kullandığı hafriyat kamyonu, Çağdaş Tutkaç'ın (19) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.
Hastanede ilk tedavilerinin ardından durumu ağır olan Çağdaş Tutkaç, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Genç sporcu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Vücut geliştirme sporuyla uğraşan Tutkaç'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kamyon şoförü A.G. gözaltına alındı.