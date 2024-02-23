Genç sürücü 12 gün süren mücadeleyi kaybetti

D-100 Karayolu üzeri Başiskele İlçesi Ovacık Mahallesi'nde 11 Şubat 2024 günü meydana gelen olayda, henüz 25 yaşında olduğu öğrenilen Turgay Arıcan'ın kullandığı araç bir anda kontrolden çıktı. Hızlı olduğu öğrenilen araç önce bariyerlere çarptı. Ardından ise Ü.A.'nın kullandığı bir tırın altına savruldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yaklaşık 200 metre sürüklendi.

12 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞI

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralı genç sürücü, 12 günden bu yana verdiği yaşam savaşını kaybetti. Turgay Arıcan'ın cenazesi, Alikahya Hayırseverler Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlanacak.