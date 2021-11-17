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Giriş Tarihi: 17.11.2021 14:14 Son Güncelleme: 17.11.2021 14:16

Genç sürücü yaşam savaşını kaybetti

ABBAS ÇAKAR
Genç sürücü yaşam savaşını kaybetti

D-100 Karayolu üzeri Kartepe Eşme Mahallesinde 4 gün önce gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Eray Serman, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

D-100 Karayolu üzeri Kartepe İlçesi Eşme mevkiinde 13 Kasım 2021 günü gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında, Eray Serman hâkimiyetindeki 06 EB 3646 plakalı otomobil, kendisi ile aynı istikamette gitmekte olan M.A. yönetimindeki 53 AP 287 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Adeta hurdaya dönen araç içerisinden çıkartılan genç sürücü, hemen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahaleleri sonrası yoğun bakım servisine alınan Serman, gece geç saatlerde yaşam savaşını kaybetti.

Geçirdiği kazadan 4 gün sonra hayatını kaybeden ve Derince İlçesinde oturduğu öğrenilen gencin cenazesi Yenikent İmam-ı Azam Camii'nde kaldırılarak Derince ilçesinde toprağa verildi.

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Genç sürücü yaşam savaşını kaybetti
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