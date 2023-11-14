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Giriş Tarihi: 14.11.2023 20:26 Son Güncelleme: 14.11.2023 21:23

Genç taksici ensesinden vurulmuş olarak bulundu

İstanbul'da taksicilik yapan Niyazi Toros, Sancaktepe Paşaköy'de kullandığı taksi içinde ensesinden vurulmuş olarak ölü bulundu. Taksicinin en son aralarında husumet bulunan iki akrabasını taksisine aldığı öğrenildi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Genç taksici ensesinden vurulmuş olarak bulundu

İstanbul'da Fatih'te bir taksi durağına bağlı olarak taksicilik yapan Niyazi Toros, Sancaktepe Paşaköy'de kullandığı taksinin içinde ensesinden vurulmuş olarak ölü bulundu. Korkunç olay, Sancaktepe Paşaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Fatih'te bir taksi durağına bağlı olarak taksi ile taksicilik yapan Niyazi Toros'tan haber alamayan arkadaşları taksinin GPS cihazından taksinin Sancaktepe Paşaköy tarafında olduğunu belirledi.

TAKSİNİN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Taksinin bulunduğu konuma giden arkadaşları, Niyazi Toros'u taksinin içinde şoför mahallinde hareketsiz yatar halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Niyazi Toros'un olduğu belirlendi.

ENSESİNDEN VURULMUŞ

Jandarma ekipleri olay yerinde uzun süre çalışma yaparken yapılan inceleme sonrasında cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, Niyazi Toros'un ensesine yakın bir noktadan vurulduğu belirlendi. Taksisine en son aralarında husumet bulunan iki akrabasını aldığı iddia edildi.

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Genç taksici ensesinden vurulmuş olarak bulundu
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