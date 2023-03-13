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Giriş Tarihi: 13.3.2023 09:49 Son Güncelleme: 13.3.2023 10:23

Genç taraftar tribünde kalbine yenildi

Aksaray’da dün oynanan futbol maçında tribünde kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Muhammed Eren Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Genç taraftar tribünde kalbine yenildi

Muhammed Eren Yılmaz, TFF 3. Lig de dün oynanan 68 Aksarayspor – Çankaya FK maçında tribünde aniden fenalaştı. Stadyumda bulunan sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan genç taraftar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 68 Aksarayspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Aksaraysporumuzun Çankaya FK maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Muhammed Eren Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taraftarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz . Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verildi.

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Genç taraftar tribünde kalbine yenildi
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