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Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:08 Son Güncelleme: 10.11.2023 11:18

Genç turizmci kalbine yenildi

Antalya’da turizmci Volkan Baloğlu (40) bisiklet kullanırken kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Genç turizmci kalbine yenildi

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde çalışan Baloğlu mesai bitimi bisikleti ile spor yapmak için evden çıktı. Yolda bisikleti ile sürüş yaparken bir anda fenalaştı. Genç turizmci yolun kenarına yığıldı kaldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Volkan Baloğlu'na yaptıkları tüm müdahaleye rağmen kurtaramadı. Yapılan incelemenin ardından Baloğlu'nu cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsini ardından cenaze amca Ahmet Baloğlu'na teslim dildi. Acılı amca, "Yeğenim bisikleti ile spor yaparken kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş. Bana bu şekilde bilgi verildi" dedi.

Genç turizmcinin cenazesi havayolu ile toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

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Genç turizmci kalbine yenildi
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