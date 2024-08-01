Genç turizmci kaza kurbanı

Kaza 30 Temmuz tarihinde Kumluca ilçesi Olimpos Turizm Merkezi'nde meydana geldi. Bir yakını ile birlikte motosiklet ile seyir halinde olan Ustaer'in kullandığı motosikletin önüne aniden araç çıktı. Kontrolü kaybeden genç turizmci yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Turizmci Tuba Ustaer acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç turizmci kurtarılamadı.

Ölüm haberini alan yakınları, sevenlerini Kaş ilçesini gözyaşlarına boğuldu. Kaş ilçesinde zor durumdaki insanların yardımına koşması ve gülen yüzü ile bilinen Ustaer'in cansız bedeni Kaş'ta toprağa verildi.