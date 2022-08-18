Genç turizmci kaza kurbanı oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni aldığı motosikleti ile hızlı girdiği virajda kaza yapıp yol kenarındaki kanalete düşen Batuhan Kocaman (23), yaşamını yitirdi. Genç turizmcinin ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Serik ilçesi Belek Mahallesi eski köprü mevkisinde meydana geldi. Turizmde çalışan Batuhan Kocaman yönetimindeki motosiklet, virajda devrildi.

Sürüklenen Batuhan Kocaman, yol kenarındaki kanalete düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri yol kenarında, Kocaman'ı ise yaklaşık 100 metre mesafede, kanalda buldu. Kaza sırasında başında kaskı bulunan Kocaman'ın içerisinde az bir su olan kanalette sürüklendiği belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yalpan otopsinin ardından Serik'te yakınları ve sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi. Kocaman'ın 5 yıldızlı bir otelde patenli garson olarak çalıştığı, motosikletini de yeni aldığı belirtildi.