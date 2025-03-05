Genç yaşta hayatını kaybeden Ramazan Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Esenyurt İlçe Gençlik Kolları'nın önceki dönem yönetim kurulu üyesi Ramazan Bozkurt, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. İki çocuk babası 31 yaşındaki Bozkurt'un vefatı, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere teşkilat çevresinde büyük üzüntüye yol açtı.

KAZA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Borusan Lojistik'te çalışan Ramazan Bozkurt, Salı sabahı saat 08.00 sularında iş arkadaşıyla birlikte Çatalca'da seyir halindeyken trajik bir kaza geçirdi. Aracın, lastiği patlamış ve park halinde olan bir tıra çarpması sonucu Bozkurt olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı kazayı hafif yaralarla atlattı.

TEŞKİLAT VE STK TEMSİLCVİLERİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Aslen Adıyaman Kahta doğumlu olan Ramazan Bozkurt, uzun yıllar AK Parti Esenyurt Gençlik Kolları'nda görev yapmış ve teşkilatta sevilen bir isim olarak tanınmıştı. Vefat haberinin ardından Esenyurt AK Parti İlçe Başkanı Togay Çoban, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Ramazan kardeşimiz, bizim dava arkadaşımızdı. Beklenmedik ve ani gidişi hepimizi derinden sarstı. Kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."

Adıyamanlı sivil toplum kuruluşlarından Samyeli Vakfı Başkanı Bahattin Demir de Bozkurt'un vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek şu sözleri söyledi: "Ramazan, hayat dolu, güler yüzlü, neşe kaynağı bir kardeşimizdi. Kazadan bir hafta önce misafirim olmuş, uzun uzun sohbet etmiştik. Onun bu ani vedası hepimizi fazlasıyla üzdü. Ailesi perişan durumda. Anne, babası, eşi ve çocukları büyük bir acı yaşıyor. Allah'tan sabır diliyorum. Mübarek Ramazan ayında ebedi hayata intikal etti. Mekânı cennet olsun. Seni unutmayacağız Ramazan." Bozkurt'un cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.