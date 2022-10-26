Genç yetenek Efe Uysal dizi eleştirmenlerinden tam not aldı!

Geçtiğimiz günlerde kameraların karşısında geçerek kariyeri hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Efe Uysal, sarf ettiği sözlerle herkesin beğenisini kazanmayı başardı. Dizi otoritelerinden tam not alan genç yetenek, hayranlarını da söyledikleriyle oldukça sevindirdi. İşte, ''Mezarlık'' dizisinin genç yeteneği Efe Uysal'ın kariyeri hakkında ifade ettiği şok eden sözler.

EFE UYSAL KARİYER HEDEFİ HAKKINDA SAMİMİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

Geçtiğimiz günlerde hayranları için kameraların karşısında geçerek merak edilen soruları yanıtlayan Efe Uysal, dizi eleştirmenlerinden olduğu kadar geniş kitleler tarafından da beğeniyle karşılandı. Genç yetenek, oyunculuk kariyerini devam ettireceğini belirterek yeni projelerde de yer alacağını ekledi.

Efe Uysal, ''Ben, iş hayatımdaki serüvenimi film ve dizi sektörüne adım atarak beraber götürmek istiyorum. Yorucu olup olmadığını yaşayarak göreceğiz fakat çok çalışmanın çok başarı getireceğine inanlardan biriyim. Kısacası yorucu olursa da oyunculuk ve iş kariyerimi birlikte götüreceğim konusunda kendime inancım tam. Hiçbir şeyin imkansız olarak nitelendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum ve bu nedenle her zaman başarı odaklı olacak şekilde çalışılması gerektiğini ifade ediyorum. Hedefimi, her zaman bir adım daha ileri olacak şekilde ayarlayacağım.'' açıklamalarında bulundu.

EFE UYSAL MEZARLIK HARİCİNDE FARKLI İŞLERDE DE YER ALABİLECEĞİNİ İFADE ETTİ!

Ünlü oyuncu Efe Uysal, kameralara verdiği röportajlarda Mezarlık dizisinin oldukça eğitici bir proje olduğuna inandığını ifade ederken farklı projeler için de yeşil ışık yakmayı ihmal etmedi. Dizi ve film sektörünün şimdilerde dijital platformlara kaydığını ve kendisinin de ilgili mecralarda sık sık öne çıkacağını ifade eden genç yetenek, yeni bir projeyle yakında sevenlerini mutlu edeceğini söyledi.

Yeni projeleri için samimi açıklamalarda bulunan Efe Uysal, ''Netflix platformu, set konusunda adeta çığır aşmış bir ekibe sahip. Bu noktada yapılan her işe bir başyapıt olarak bakıyorum. Platforma genel olarak saygı duyuyor ve kesinlikle tekrar çalışmaya evet diyorum.'' ifadelerini kullandı.

EFE UYSAL OYUNCULUK KARİYERİNİN İLK ADIMI HAKKINDA MERAK EDİLENLERİ YANITLADI!

Kariyerine ''Mezarlık'' dizisiyle başladığı bilinen ve şimdilerde yeni projeler için de farklı senaryoları okumaya devam eden Efe Uysal, ilk projesi için merak edilenleri yanıtladı. Genç yetenek, ''Ben her zaman inandığım şeylerin gerçek olmadı için uğraşıyorum. Şu an Netflix platformunda Mezarlık dizisi için canlandırdığım Umut karakteri ile bütünleştim diyebilirim. Kariyerimdeki bu ilk adım için de oldukça mutlu olduğumu söylemem gerekiyor. Mezarlık'ta oynamak, beni oldukça mutlu etti diyebiliriz.'' açıklamalarında bulundu.