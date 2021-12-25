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Giriş Tarihi: 25.12.2021 21:20

Gencin cesedi arazide bulundu! Baba gözaltında

Gencin cesedi arazide bulundu! Baba gözaltında

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arazide bir şahıs silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olaya ilişkin şahsın babası gözaltına alındı.

Olay, Malkara ilçesi Kavakçeşme Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Yapılan inceleme ve araştırmalarda başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş olabileceği değerlendirilen kişinin, C.M. (27) olduğu tespit edildi. Ayrıca bölgede boş av tüfeği fişekleri bulunurken, jandarma ekipleri Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonrasında ölü bulunan C.M.'nin babası V.M.'nin aracının, bir süre cesedin bulunduğu bölgede görüldüğü tespit edildi.

Olayın Ergene ilçesine bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri V.M.'nin ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda av tüfeği ile tüfeğe ait fişekler bulunurken baba V.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Gencin cesedi arazide bulundu! Baba gözaltında
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