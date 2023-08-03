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Giriş Tarihi: 4.8.2023

Gençler dört gözle bu merkezi bekliyor

Gençler dört gözle bu merkezi bekliyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey'e kazandırılacak kültür merkezinde çalışmalar hızlandı. Kaba inşaat ve çatı imalatlarının devam ettiği kültür merkezinin kasım ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey'in, Bursa'nın batısında, 100 bine dayanan nüfusu ile gelişime çok açık bir ilçe olduğunu hatırlatarak, kültür merkezinin de özellikle ilçe gençleri açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu kaydetti. Pandemi sürecinde başlayan inşaatın yarım kaldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Kültür merkezi inşaatında çalışmaları hızlandırdık. Şu anda fiziki gerçekleşme yüzde 50'leri aştı. Bu proje, özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin için çok güzel bir eser olacak. Bittiğinde gençlerimizin burayı dolu dolu kullanacağına inanıyorum" dedi. İHA

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Gençler dört gözle bu merkezi bekliyor
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