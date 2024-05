Gençler Filistin direnişine destek için buluştu

Genç KADEM ve dünya şampiyonu sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Sultanahmet Meydanı'nda Gazze için buluştu. Millî sporcular Necmettin Erbakan Akyüz, Zeynep Makbule Akyüz, Mehmet Demirci ve Ravzanur Şahin, Gazze'deki direnişe destek vermek ve soykırıma dikkat çekmek amacıyla bir araya geldiler. Kazandığı 6 madalyayla Türkiye'yi gururlandıran Dünya Kung Fu Şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz, "Canımızı ortaya koymasakta başarılarımızla tepkimizi gösteriyoruz" dedi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) gençlik oluşumu Genç KADEM, Türk gençliğinin Filistinli gençlerle dayanışmasını göstermek amacıyla, Sultanahmet'te bir etkinlik düzenledi. Üniversiteli Genç KADEM üye ve gönüllüleri tarafından Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte dünya şampiyonu gençler Filistin'e desteklerini açıkladılar.

Pek çok etkinliğin yer aldığı Soykırıma Karşı Gençlik Buluşması'nda, dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde devam eden eylemlerin bir parçası olarak günübirlik çadır kampı kuruldu.

Kazandığı 6 madalyayla Türkiye'yi gururlandıran Dünya Kung Fu Şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz, dört kez Wushu Dünya Şampiyonu olan Zeynep Makbule Akyüz, Avrupa Wushu Şampiyonu Mehmet Demirci ve Kung Fu Balkan Şampiyonu Ravzanur Şahin de etkinlikte yer aldılar.

Sporcular, Filistinli gençlere moral vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen basın açıklamasında, Genç KADEM'lilerle birlikte dayanışma mesajları verildi.

Etkinlik başladığında açıklama yapan Genç KADEM sorumlusu Hande Bilirgen, "Yarın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Genç KADEM grubu olarak her yıl 19 Mayıs haftasında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ancak bu yıl yüreğimiz acıyla dolu. Zira Filistinli kardeşlerimiz, yakın tarihin en büyük soykırımına uğruyor. Gazze'de her gün, her dakika; çocuklar, gençler, masum siviller katlediliyor. Bugünün gençleri, geleceğin yetişkinleri olarak, bütün insanlık adına utanç içindeyiz. Sadece biz değil, dünyanın dört bir yanında milyonlarca genç bizimle aynı duygular içinde. Amerika'dan Japonya'ya kadar binlerce üniversitede gençler, kurdukları çadır kamplarda İsrail'in insanlık dışı katliamlarına tepki gösteriyor. Bizler; üniversite kampüslerindeki bu onurlu direnişi, 19 Mayıs vesilesiyle meydanlara taşımak istedik. Kurduğumuz bu çadır kampla, İsrail'e ve destekçilerine bir mesaj veriyoruz: Gelişmiş silahlarınız, füzeleriniz, bombalarınız insanları öldürebilir ama insanlık onurunu öldüremezsiniz! Demir kubbeniz sizi füzelerden koruyabilir ama tarihe bebek katili olarak geçmenizi engelleyemez. Biz gençler, bulunduğumuz her platformda bu Siyonist vahşeti haykıracak ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcularımız da bugün burada bizlerle birlikte...Necmettin Erbakan Akyüz, Ravzanur Şahin, Mehmet Demirci ve Zeynep Makbule Akyüz'e, Filistin'in haklı mücadelesine verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki tarih, biz gençlerin direnişiyle değişecek. Buradan Gazze'de ölümle burun buruna yaşayan kardeşlerimize de sesleniyoruz: "Yılmayın! İnanıyoruz ki zalimler hak ettikleri cezayı bulacak ve bizler, Filistinli genç kardeşlerimizle birlikte bayram gibi bayramlar kutlayacağız. Herkesi, ısrarla, boykota ve Filistin halkının yanında durmaya davet ediyoruz. Nehirden denize özgür Filistin için" dedi.

Kazandığı 6 madalyayla Türkiye'yi gururlandıran Dünya Kung Fu Şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz, "Siyonist İsrail aylardır Filistinli Gazzeli masum insanlarımızı bebek , kadın erkek demeden bombalayıp katlediyor. Bizde buraya gelip tarafımızı belli etmek ve direnişe destek vererek tepkimizi koymak zorundayız. Keşke İsrail'e bir kurşunda biz atsak fakat bizler canımızı ortaya koyamasakta spor müsabakalarında başarımızla, kariyerimizle dünyaya tepkimizi göstermek istedik. Biraz insanlığımız varsa tepkimizi göstermek ve onurlu mücadeleye destek olmak zorundayız. Sapkınlık için sokağa çıkarak değil, toprağını korumak ve savunmak için mücadele verenlere destek için yürümeliyiz. Dünya genelinde mücadele verip tepkilerini ortaya koyanlara selam olsun. Hiçbir zaman geri durmayacağız. Sporda dahi karşı olanlara karşı duracağız. Ortadoğu'da bir İsrail devleti olmaz eğer ABD bir devlet oluşturmak istiyorsa kendi ülkesinden toprak versin. Ortadoğu'dan defolsun." Şeklinde konuştu.

Dört kez Wushu Dünya Şampiyonu olan Zeynep Makbule Akyüz de bir Türk genci olarak Gazze'deki mazlumların yanında olduklarını ve dünya genelinde tepkisini ortaya koyanlara selam gönderdiğini kaydetti.





Türkiye'de öğrenim gören Gazzeli gençlerin de katıldığı ve birçok STK'dan gençlerin katıldığı etkinlikte; Filistin bileklik yapımı, Filistin söyleşileri, Filistin mesaj köşesi ve boyama çalışması gibi faaliyetlere yer verildi.