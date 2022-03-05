Gençler, İnsansız Hava Aracı teknolojisini öğreniyor

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin proje ile ilgili "Ülkemizin insansız araç teknolojisi alanındaki gelişimine gençlerimizi dahil etmek istedik. Gençlerimiz bu eğitimlerin sonunda drone pilotu olabilecekler. Dahası, insansız hava aracı teknolojisine hakim olmalarını istiyoruz. Yapay zeka ve otomasyon sistemleri hakkında edindikleri bilgiler ile inanıyorum ki gençlerimiz ileride ülkemizin bu alandaki gelişiminde de söz sahibi olacaktır. Sadece drone pilotu yetiştirmiyoruz, bu alanda gençlere bir fikir aşılıyoruz" dedi.