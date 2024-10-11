Gençler kodlamada maraton koşuyor

Türkiye genelindeki üniversitelerden yetenekli yazılımcı gençlerin katıldığı kodlama maratonu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlendi. BTK ile Huawei Türkiye işbirliğiyle yetenekli yazılımcıların kendilerini geliştirmeleri ve bu konudaki bilgilerini artırmaları amacıyla düzenlenen "Huawei AR-GE Kodlama Maratonu"nun ödül töreni, BTK Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. BTK İkinci Başkanı Selamettin Ermiş "Yapay zekâ pazarına yönelik yayımlanan rapora göre, yapay zekâ pazarının bu yıl 305.9 milyar dolara, 2030'da 738.8 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Yapay zekâyı iş süreçlerinde kullanan tüm sektörler için büyük ekonomik fırsatlar oluşturuyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından finale kalan Cloud Knights, Teknotronik ve Greenity takımlarına hediyeleri verildi.