Gençler köy hayatıyla tanışıyor

Erzincan Valiliği öncülüğünde başlatılan "Köyümde 3 Gün" projesi kapsamında, daha önce köy hayatıyla tanışmayan öğrenciler, köylerde geleneksel faaliyetlere katılarak buradaki kültürü deneyimliyor. Şehir hayatında büyüyen gençlerin doğayla iç içe olmalarının ve geleneksel yaşam tarzını deneyimlemelerinin amaçlandığı proje kapsamında öğrenciler, tandır ekmeği pişirme, süt sağma, reçel yapma, tarlada çalışma gibi geleneksel faaliyetlere katılarak Erzincan'ın yöresel kültürünü ve göreneklerini öğrenme imkanı buluyor.Öğrenciler, proje sayesinde el becerilerinin yanı sıra sorumluluk alma, ekip çalışması ve problem çözme gibi becerilerini geliştirme fırsatı yakalıyor. Proje kapsamında köylerdeki öğrencileri ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, gençleri AFAD, UMKE personeli ve öğretmenleri eşliğinde köylere gönderdiklerini söyledi. Aydoğdu "Bizim geçmişe dair kavramlarımızı bugünkü gençlerin zihinlerine ve kalplerine nakşetmemiz gerekiyor. Bunun da yolu, köylerimizdeki, şehirlerimizdeki geçmişe dair bütün kültürel aktarımı gençlerimize vermektir" dedi.