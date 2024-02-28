Gençler maaş değil, itibar istiyor

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri ile yeni mezunlara yönelen araştırmada yer alan bir soruda, katılımcılardan "Kültür sahibi ve yetkin liderlerle dolu bir şirkette ortalama maaşla çalışmak" ile "Kültürü tam oturmamış ve liderleri yetkin olmayan bir şirkette yüksek maaşla çalışmak" arasında tercih yapmaları istendi. Katılımcıların yüzde 90.1'i 'kurum kültürü ve yetkin liderliklere sahip bir şirkette çalışma'yı isterken 'yüksek maaşlı ancak kurumsal kültürü yetersiz şirketlerde çalışabilirim' diyenlerin oranı yüzde 9.9'da kaldı. Araştırmanın bir başka sorusunda, "Köklü ve geleneksel bir şirkette çalışmak" ile "Yeni kurulan bir şirkette çalışmak" arasında seçimde bulunmaları istenen gençler, burada da yüzde 74.6'ya yüzde 25.4'lük bir oranla tercihlerini köklü ve kurumsal kültüre sahip şirketlerden yana kullandılar. Araştırmada alınan veriler, gençlerin ortalama bir maaş alsalar da değer görecekleri, iyi liderlere sahip, kültürlü şirketlerde çalışmayı daha çok tercih ettiklerini gösterdi.



TERCİHLER DEĞİŞTİ

Araştırmayı gerçekleştiren 3İK Ajans Başkanı Alper Çakıroğlu, "Ajans olarak bu yıl 15'inci kuruluş yılımızı kutluyor ve kuruluşumuzdan bu yana üniversite öğrencileri ve yeni mezunları odak alan araştırmalarımıza devam ediyoruz. Son araştırmamızda da en dikkat çekici başlıklardan biri olarak gençlerin kendilerini değerli hissedecekleri kurumlar arayışında olduklarını net olarak gördük. Araştırmalarımızla çıkan veriler, gençlerimizin kariyer hedeflerini somutlaştırmalarına yardımcı olurken insan kaynakları politikalarını belirlemeleri için de şirketlere sağlam bir referans sunuyor. Gençler artık sadece yüksek kazançlı bir iş aramıyor, iyi bir şirket de arıyorlar. Çalışmayı hedefledikleri şirketleri yeteri kadar kurumsal ve itibarlı görmüyorlarsa maaş seviyelerini ikinci plana alarak, kendilerini iyi hissedecekleri, değer görecekleri şirketlere yöneliyorlar. Yani bugün artık yüksek maaşı veren en yetenekli çalışanı alır denklemi çok geçerli görünmüyor." dedi.