Gençler ‘Seyahatseverle’ geziyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sağlayan "Seyahatsever" projesinden yararlanan gençler, Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini geziyor. Batman'dan gelerek yurtta kalan Şevval Çınar "Projeyi iyi ki değerlendirmişim. Daha önce Van'a hiç gelmemiştim. Doğunun incisi olarak anılıyor. Çok güzel bir şehir, geze geze bitiremedim. Son günüm, hala da geziyorum. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Proje kapsamında kentteki üniversiteleri de tanımış oluyorum. Farklı şehirleri tanıma fırsatımız oluyor. Başka illere de gideceğiz." dedi.