Gençler tarıh ve doğayla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları" kapsamında Konya ve Aksaray'dan gelen 61 genç, Hakkari'de dört günlük etkinliğe katıldı. Gençler, 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kamp Eğitim Merkezi'nde konaklayarak Meydan Medresesi, Seyir Tepesi ve Cennet- Cehennem Vadisi gibi alanları gezdi. Programla, gençlerin milli tarih bilinci kazanması ve farklı kültürlerle kaynaşması hedefleniyor. Katılımcılar, bölgenin doğasını ve kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Kamp sorumlusu Hamza Turan, etkinliğin kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Katılımcılardan Mustafa Kocaş ise Hakkari'nin doğal güzelliklerinden ve yöresel kültüründen çok etkilendiğini ifade etti. AA