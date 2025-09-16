Gençler tarım için fikir üretti

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında T3 Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Tarım Teknolojileri Yarışması'nda gençler teknolojiyi kullanarak tarım ve hayvancılıktaki problemlere yönelik yenilikçi çözümler oluşturacak. Gençler, bilişim, mekanik, elektrik-elektronik, yazılım tabanlı projelerini geliştirdiler. Tarım teknolojilerindeki gelişmelerle tarım ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayan yarışmada akıllı tarım uygulamaları başta olmak üzere bitki sağlığı koruma, bitki besleme, ekim-dikim, toprak analizi ve hasat-harman teknolojileri gibi alanlardaki projeler değerlendirmeye alındı. Hassas tarım, sulama-gübreleme ve sera otomasyon sistemleriyle ilgili projeler, tohumlama, otomatik dümenleme sistemleri, erken uyarı sistemleri-tarımsal meteorolojik istasyon teknolojileri, hayvancılık teknolojileri, görüntüleme ve tarımda drone teknolojilerinin kullanılması gibi farklı başlıklar altında projeler hazırlayan gençler yarışmaya katıldı.Yarışmada lise kategorisinde dereceye giren birinciler 50 bin TL, ikinciler 40 bin TL, üçüncüler 30 bin TL ödül kazanırken, üniversite ve üzeri seviyede dereceye giren birinciler ise 60 bin TL, ikinciler 50 bin TL, üçüncüler de 40 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Birçok alanda başarı hikâyesi yazan katılımcılar tarım alanında gerçekleşen yarışmalarda önemli başarılara imza attılar. Take Off Girişim Zirvesi'ne katılan Move On, yapay zeka tabanlı TAS ve TASAI otonom kitleri ve kameralar sayesinde traktörlere görü yeteneği kazandırarak otonom hale getirdi. MCP Tarım platformu ile toplanan verileri analiz ediyor. TEKNOFEST Girişim Programı mezunu da olan Move On 50 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı. Move On geliştirdikleri kitlerin yurt içinde ve yurtdışında satışını da gerçekleştiriyor.TEKNOFEST 2021 ve 2022 de Tarım Teknolojileri Yarışması'nda finalist olan Farmingo, otonom ilaçlama kitleri, hassas tarım sensörleri, basit ve tamamlayıcı bir dijital platform geliştirdiler. Farmingo akıllı ilaçlama kiti yeni tip tarım makinelerinde kullanıldığı gibi eski tip tarım makinelerine de kolaylıkla entegre edilebiliyor. Ayrıca diğer ilaçlama makinelerinden farklı olarak ilaçlama kitine özel olarak tasarlanan mobil uygulama ile anlık olarak ilaçlama işlemini yönetebiliyor. TEKNOFEST 2021 ve 2022 yıllarında Tarım Teknolojileri Yarışması'nda finalist olan Helimore Havacılık, MH50 serisi ile 70 kg tohumlama ve granül gübreleme yapıyor. Elli litre ilaçlama kapasitesine sahip, 3 dönüm araziyi toplamda 6 dakikada tamamlayabilen otonom bir hava aracı geliştirdiler. 10-12 dakikalık havada kalma süresine sahip araç ile ortalama 8 dönüm araziyi ekebiliyor ve yine 10-12 dakika havada kalış süresinde 22 dönüm araziyi ilaçlayabiliyor. TEKNOFEST Girişim Programı mezunu da olan Helimore Havacılık, geliştirdiği Tarımsal İnsansız Hava Araçları'nın satışını ve kiralamasını yapmaya devam ediyor.