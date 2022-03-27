Gençler telefonla meşgul zanaate vakit ayırmıyorlar

30 yıldır telkâri sanatıyla uğraşan ve bu alanda Ankara'nın tek ustası olan Mustafa Eke, telkârinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olmasından dertli. Eke, yeni neslin zanaat gerektiren işlerle uğraşmadığından dert yanarak, "Şu an çırak açığı var, bulamıyorum. Gençler telefonla zaman geçirmeyi seviyor, pek sanata yönelmiyor" dedi. Lakabı 'Tombili usta' olan Eke " Çocukken Beypazarı'nda yaşıyordum. O zamanlar çocukları boş gezdirmezlerdi. Zanaat öğrensinler diye ustaların yanında çalıştırırlardı. Beni de 1985 yazında boş gezmeyeyim diye telkâri ustasının yanına verdiler. Zamanla sevdim işi ve sevdam oldu. İlerleyen süreçlerde usta oldum" diye konuştu. Telkârinin Ahilik geleneğinin el sanatı olduğuna dikkat çeken Eke, "Hamamönü'nde bulunan atölyemde bu sanatı icra ediyorum. Bu sanatı devam ettirecek insanlar maalesef yok. Ahilik geleneğinin el sanatı telkâri yok olmak üzere. İnce telleri işleyerek onları takı haline getiriyoruz. Gümüşü eritiriz. Kolye, küpe, bileklik, yüzük yaparız. Sanat tamamen el işçiliğine dayanıyor. Telkâri dediğimiz tel ince tellerden işlenir. Gümüş telleri elimizle özenle işleriz. El emeği göz nuru denen olay budur işte! Kolye yapmak en az bir ay sürüyor. İnce işçilik istiyor. Azerbaycan'dan dahi müşterilerim var. Yurtdışından gelen misafirler yaptığım ürünlere çok ilgi gösteriyor." şeklinde konuştu.